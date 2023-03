Estas son las noticias del día que tienes que conocer para estar informado

A las tres de la tarde ha comenzado la operación salida de Semana Santa que se ha complicado con una avería en la estación de Chamartín, en Madrid, desde donde salen los trenes al norte de España pero, también, a Valencia y Alicante. Acabamos de saber que se ha restablecido el servicio aunque persisten los retrasos. La incidencia está afectando a muchos trenes de toda la red viaria del Este y del Norte.

En Asturias a esta hora tenemos activos un centenar de focos, de mayor o menor magnitud. El fuego ha llegado a las puertas de Ovideo. El ministro Marlaska ha visitado el puesto avanzado en la localidad de Navelgas. El incendio de Castellón ya está estabilizado y todos los vecinos desalojados han podido volver a casa.

Pedro Sánchez regresa a España tras su viaje a China y tras su reunión con su presidente, Xi Jingping. En ella ha defendido la posición de Zelenski y de la UE para lograr la pasa en Ucrania. También le ha pedido que respete la soberanía y la integridad territorial del país. Pero no ha desvelado la respuesta de Xi.

Ucrania ha recordado hoy la masacre rusa en Bucha un año después de la liberación de esta ciudad y ha exigido castigos para Rusia. Mientras Moscú defiende, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el despliegue de armas nucleares en Bieorrusia frente a la mayoría de los estados miembro que lo consideran peligroso.

El abogado del ex presidente de EEUU, Donal Trump, ha llegado a un acuerdo para que su cliente no sea esposado cuando la semana que viene viaje a Nueva York para que un juez le lea las acusaciones que ha presentado contra él la fiscalía de Manhattan y que todavía no han sido hechas públicas.

En plena disputa por el espacio de la izquierda con Yolanda Díaz, que presenta este domingo su candidatura, Podemos ha acusado al CIS de haber manipulado su última encuesta restando a su partido los votos de Sumar para rebajar artificialmente sus expectativas electorales. Ione Belarra califica lo ocurrido de “gravísimo”.

La ex presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha reclamado que se le restituya en el cargo "para acabar con la interinidad" en la que se encuentra la cámara catalana. Lo pide a pesar de que ayer fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo.