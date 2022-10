Debate sobre el incremento de las pensiones, juicio por el accidente del Alvia, Premio Nobel de Literatura y otras noticias del día

Se ha abierto un debate sobre la conveniencia o no de subir un ocho y medio todas las pensiones, tal y como se refleja en el proyecto de ley de presupuestos para el año que viene. Se garantiza efectivamente, que los pensionistas no pierden poder adquisitivo pero los salarios de los jóvenes se enfrentan a una importante devaluación ante la inflación. No habrá sin embargo una brecha entre generaciones, ha asegurado en 'Más de uno' la vicepresidenta Económica, Nadia Calviño, se suben las pensiones pero también se han tomado medidas de alivio para el resto.

Incremento de las pensiones

Acaba de terciar en el debate el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, no se opone a un incremento de las pensiones, pero pide al Gobierno que expliqué cómo lo hará. Avisa que no puede hacerlo a costa de las empresas.

Montero detalla las cuentas en el Congreso

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detallará las cuentas en el Congreso. Le ha entregado el proyecto de ley a la presidenta de la cámara y se inicia así el trámite parlamentario. Ronda de comparecencias de ministros para explicar sus respectivas partidas, se abre el plazo para presentar enmiendas y lo más importante, el Gobierno tiene que negociar con sus socios de investidura para sacar adelante los Presupuestos. Para ellos, el llamamiento que acaba de hacer el presidente Sánchez.

Macro reunión de líderes europeos

Llamamiento de Sánchez desde Praga, sede de una macro reunión de lideres europeos con la ambición de reforzar las alianzas entre países vecinos frente a la ofensiva geopolítica que ha iniciado Rusia en Ucrania. Y además, buscar soluciones y sinergias frente a la crisis energética.

Insultos machistas en un colegio mayor

La Universidad Complutense de Madrid ha abierto un expediente informativo para analizar lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Ahuja y dirimir responsabilidades. Mueve ficha después de la difusión de un vídeo en el que puede verse a varios estudiantes del colegio mayor insultando y profiriendo gritos machistas a las residentes de un colegio próximo.

La dirección del centro anuncia que expulsará a los autores de esas vejaciones. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ve en lo ocurrido un ejemplo de la necesidad que hay de tener educación sexual en nuestro país.

Juicio del accidente de Alvia

En la Ciudad de la Cultura de Santiago se está celebrando la segunda jornada del juicio por el accidente del Alvia, con la declaración de los acusados. El maquinista se ha mostrado visiblemente emocionado.

Premio Nobel de Literatura

La escritora francesa Annie Ernaux ha sido la galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2022.