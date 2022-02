INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 8 de febrero de 2022 a las 18:00

El cine español se cuela en la lista de nominados a los Oscar con Penélope Cruz como Mejor Actriz por "Madres Paralelas", Javier Bardem como Mejor Actor por "Being The Ricardos", al igual que Alberto Iglesias, nominado a Mejor Banda Sonora Original por "Madres Paralelas" y Alberto Mielgo a Mejor Corto de Animación por "The Windshield Wiper"