Boletín de noticias de Onda Cero del 7 de julio de 2021 a las 11:00

La Abogacía del Estado estudiará el fondo de la Generalitat para cubrir a los ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,5 millones de euros. Lo ha anunciado Carmen Calvo, que ha dicho que si no está con arreglo a la ley, no podrán hacerlo.