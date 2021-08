INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 6 de agosto de 2021 a las 21:00

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no avala el uso del certificado Covid que había impuesto. En un auto, ha considerado que la propuesta no cumple el juicio de idoneidad para implantar una medida que afecta al derecho a la intimidad y a derecho a la no discriminación