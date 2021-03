INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 29 de marzo a las 10:00

Después de seis días bloqueando el Canal de Suez, la Autoridad de esta vía marítima ha comenzado a reflotar el buque Ever Given. Aún no hay fecha para que se retome el tráfico por el canal, pero conseguir desencallarlo es ya un alivio en puertos como el de Valencia, que mueve alrededor de 4.000 contenedores a través del Canal de Suez.