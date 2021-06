INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 22 de junio de 2021 a las 18:00

Mañana el real decreto con los indultos será publicado y el supremo podrá tomar una decisión. Los presos seguirán inhabilitados por lo que no podrán ocupar cargos públicos, pero sí internos en sus partidos. Sin embargo, estos no se aplicarán a los fugados como Puigdemont, ya que no han sido juzgados.