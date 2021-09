INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 20 de septiembre de 2021 a las 10:00

Se ha producido un tiroteo en una Universidad rusa que ha causado al menos cinco víctimas mortales y varios heridos. Se está pidiendo a los estudiantes que no se acerquen al campus porque no se da por finalizado el incidente y, aunque hay un tirador detenido, no se descarta que haya un segundo hombre armado.