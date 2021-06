INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 10 de junio de 2021 a las 13:00

El independentismo tiene claro ya, antes incluso de sentarse a negociar con el Estado, que el diálogo no va a servir de nada y que habrá de nuevo confrontación. La portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, Miriam Noguera, aseguraba esta mañana en Más de uno que la mesa de diálogo no tenía ningún recorrido, daba por hecho el fracaso y consideraba que el Gobierno no iba a salirse del marco de la Constitución.