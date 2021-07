INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 1 de julio de 2021 a las 11:00

El Gobierno defiende el silencio de la Abogacía del Estado en la causa del Tribunal de Cuentas. Dos ministras han justificado esta mañana que el abogado del Estado no presente alegaciones en el procedimiento contra los ex altos cargos del Govern. La vicepresidenta Calvo y, después, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Espejo Público, han explicado que no tiene legitimación para hacerlo porque son fondos de la Generalitat y no de la Administración General del Estado.