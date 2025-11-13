McDonald's celebra la segunda edición de los Premios Big Good para seguir apoyando al campo español

McDonald's España ha celebrado este miércoles la segunda edición de los Premios Big Good, una iniciativa pionera que destaca los proyectos más innovadores en materia social y medioambiental dentro del sector agrario español. El evento ha tenido lugar un año más en el emblemático Real Jardín Botánico de Madrid, donde la compañía, líder en el sector de la restauración, ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo del campo español, en el marco de su Proyecto Big Good y la iniciativa +Campo. El acto ha contado con la apertura de la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Rodríguez Castaño.

Proyectos premiados en la II edición de los Premios Big Good

En la categoría de Innovación Social, el proyecto ganador fue RURALTIVITY, impulsado por FADEMUR. Esta propuesta funciona como una especie de trampolín para mujeres emprendedoras del ámbito rural, apoyándolas con formación digital, herramientas para el autoempleo y fomentando prácticas de economía circular. La idea es acompañar a mujeres que quieren sacar adelante sus propios negocios, ofreciéndoles apoyo, capacitación y recursos para enfrentar los desafíos del día a día en sus comunidades. En nombre de la organización, Teresa López ha subido a recibir el premio.

Por otro lado, en la categoría de Innovación Ambiental, el proyecto distinguido fue Las Albaidas, presentado por Felipe Molina Pérez. Se trata de una iniciativa de ganadería trashumante que ha sabido mezclar lo tradicional con lo moderno, incorporando tecnologías como GPS, drones y blockchain. ¿El objetivo? Recuperar suelos, cuidar la biodiversidad y asegurar la trazabilidad de todo el proceso. Este enfoque sostenible no solo protege el entorno, sino que también pone en valor la ganadería extensiva como parte vital del equilibrio ecológico.

Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald's España y presidenta del Consejo Asesor de +Campo, ha entregado unos galardones que ponen en valor al campo de nuestro país: “Con la segunda edición de los Premios Big Good seguimos apoyando el desarrollo sostenible del sector agrario, como parte de nuestro compromiso con el campo español, el origen local y la calidad de nuestros productos. Actualmente, más del 70% del valor de nuestra cesta de la compra proviene de proveedores nacionales. Por todo ello, hoy celebramos el esfuerzo de los grandes profesionales que trabajan cada día para asegurar que nuestro campo avance hacia un presente y futuro más innovador y sostenible”.

Un jurado de expertos para reconocer la innovación en el medio rural

Cada uno de los proyectos galardonados ha recibido 20.000 euros, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible de las propias explotaciones o bien del conjunto del campo español. Las propuestas fueron analizadas por un jurado formado por expertos del Consejo Asesor de +Campo, quienes valoraron especialmente el nivel de innovación y el impacto positivo que cada iniciativa tiene en las comunidades rurales.

El jurado un año más estuvo integrado por Pilar Ayuso, exdirectora general de Alimentación y Agricultura y ex eurodiputada; Manuel Láinez, director de la Fundación Grupo Cajamar y exdirector general del INIA; Juan Ignacio de Antonio Senovilla, presidente de ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible); Margarita Rico, ingeniera agrícola y profesora en la Universidad de Valladolid; Fernando Moraleda, exsecretario general de Agricultura; y Alfonso Cobaleda, reconocido productor de carne de vacuno.

La categoría de Innovación Social busca destacar iniciativas que promuevan la igualdad y el empoderamiento dentro del sector agrario, ya sea a través de programas de capacitación, acciones para mejorar la conciliación entre la vida familiar y laboral, o mediante la digitalización de procesos. Por su parte, la categoría de Innovación Ambiental premia aquellos proyectos que apuestan por una actividad agropecuaria más respetuosa con el entorno, integrando prácticas como la agricultura regenerativa, el uso eficiente del agua o la incorporación de energías renovables.

Un compromiso firme con el campo español

Con esta acción, McDonald’s vuelve a mostrar su compromiso con el campo español a través del Proyecto Big Good y su iniciativa +Campo, por un sector agrario más sostenible, competitivo e igualitario. Esta apuesta forma parte de la identidad de la marca para apoyar al sector agrario, el origen local y compartir el cuidado que pone en la calidad de los productos que sirven. Hoy en día, más del 70% del valor de su cesta de la compra proviene de proveedores nacionales.

Con su segunda edición, los Premios Big Good se consolidan como unos galardones referentes para el sector agrario en España, sirviendo como motor para promover la innovación social y medioambiental en el campo de nuestro país.