Homenaje a Chuck Berry

Chuck Berry fue el mayor rockero de la historia, su importancia e influencia a la hora de dar forma al rock and roll y la música popular del siglo XX es incuantificable. Sin el muchos de los artistas y grupos más famosos no existirían o su sonido sería distinto, por eso ahora que no esta toca seguir escuchándole, recordando sus temazos y honrando su inquebrantable legado. Es por eso que he grabado este programa especial en el que os cuento su historia personal y escuchamos las 10 canciones más importantes de su carrera.

10 historias 10 canciones 345

1) Chuck Berry - Maybellene

2) Chuck Berry - Roll Over Beethoven

3) Chuck Berry - School Day

4)Chuck Berry - Rock and Roll Music

5) Chuck Berry - Sweet Little Sixteen

6) Chuck Berry - Johnny B.Goode

7) Chuck Berry - No particular Place to Go

8) Chuck Berry - You Never Can Tell

9) Chuck Berry - Promised Land

10) Chuck Berry - My Ding-A-Ling

- Bonus Track -

Chuck Berry - Reelin and Rockin