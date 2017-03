Canciones sobre café

- Hugo Blanco - Moliendo Cafe

1) Frank Sinatra - The Coffee Song

2) Savage Garden - Two Beds and a Coffee Machine

3) Peggy Lee - Black coffee

4) Roger Mcguinn and Calexico- One More Cup of Coffee.

5) Juan Luis Guerra - Ojala que llueva café

6) Blur - Coffe and Tv

7) Serge Gainsbourg, Couleur Cafe

8) The Cat Empire - Strong Coffee

9) Mike and the Mechanics - Another Cup of Coffee

10) Un pinguino en mi ascensor - Mi café

Las mejores canciones están en 10 historias