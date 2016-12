José Ramón de la Morena: "Tengo la sensación de que lo mejor de mí está por llegar"

- José Ramón de la Morena, ahora en Onda Cero ¿Cuáles son tus primeras sensaciones al incorporarte a este equipo de profesionales?

La primera sensación, cariño. El cariño que he recibido al llegar a esta redacción, con gente tan joven. Quiero seguir aprendiendo cosas de cada uno de los profesionales de esta casa. Todo lo que he conseguido en esta profesión ha sido siempre gracias al equipo que me ha rodeado y creo que aquí vamos a formar uno muy bueno. Pasaremos muchas horas juntos para preparar el programa y, por eso, es muy importante la relación entre nosotros.

- Te vas a poner al frente del programa de deportes nocturno de Onda Cero. Nuevo presentador y nuevo programa: ¿Qué se van a encontrar los oyentes de Onda Cero?

Intentaré mejorar. Está claro que, a estas alturas, no voy a cambiar mi estilo de hacer radio, porque es lo que sé hacer. Cambiará el escaparate, pero el producto seguirá siendo el mismo. La noche invita a que los oyentes se olviden de sus problemas del día a día y disfruten de la función, no podemos ser un problema más. Seremos la compañía de esas personas que encienden el transistor de su mesilla antes de dormir o de los que se pasan la noche trabajando.

- El transistor es el nombre de tu nueva aventura radiofónica. Tus oyentes de toda la vida lo entenderán, pero explica a aquellos que se acerquen por primera vez a ti por qué este nombre.

Es algo que siempre ha formado parte del programa, porque lo dice la propia sintonía. "Hincha, tú eres el mejor escuchando el transistor". Yo me enamoré de la radio gracias a un pequeño transistor que me trajeron los Reyes de mi tía Andrea cuando estaba interno en el colegio de Los Escolapios. Gracias a ese transistor escuchaba el fútbol y seguía la jornada de cada fin de semana. Ahora, espero que la gente siga pendiente de El Transistor. Ya en Onda Cero.

- El fútbol es el deporte rey, pero ¿habrá otros deportes en El Transistor?

¡Claro! Así ha sido siempre. Estaremos pendientes de lo que marque la actualidad de cada día, pero habrá más deportes. Baloncesto, ciclismo, el mundial de Fórmula 1 y el de motociclismo, balonmano, deporte de aventura... Y seguiremos buscando historias sorprendentes, personajes peculiares... En El Transistor habrá tiempo para hablar de muchas cosas.

- ¿Cuál va a ser tu primer objetivo con El Transistor?

Los protagonistas de esto son los deportistas. Vivimos un momento único de nuestro deporte y se trata de que todos ellos vayan pasando por El Transistor. Tenemos el mejor equipo para intentar entretener cada noche a todos los que quieran estar con nosotros al otro lado de la radio. Que los que ya están sigan a gusto en Onda Cero y que otros muchos puedan ir llegando. Aquí caben todos.

- ¿Crees que el mejor De la Morena está aún por llegar?

No lo sé, pero yo le busco. Tengo la sensación de que sí, de que lo mejor de mi está por llegar, porque la experiencia es mayor y me enriquece y, sobre todo, porque soy un optimista empedernido. He visto ilusión y ganas de trabajar en las caras de mis nuevos compañeros. Y los que se vienen conmigo están tan ilusionados como yo. Me levanto cada mañana pensando en el programa, en lo que podemos hacer, en nuevas ideas... Lo mejor está por llegar, seguro.

- ¿Cómo sobrellevas la responsabilidad de ser el referente de la radio deportiva nocturna?

No soy un referente de nadie, solo debo serlo para mis hijos. Pero sí que siento una gran responsabilidad, la de no defraudar al oyente que sacrifica horas de su sueño o que se molesta en encender el transistor cada noche para escucharnos. Por él, por ese oyente, es por lo que vengo a trabajar y regreso de madrugada todos los días.

-¿Qué noticia o noticias sueñas con dar en El Transistor?

He tenido la suerte de dar algunas durante estos años, pero todavía quedan muchas más. Otro mundial de Fernando Alonso, nuevos éxitos de la Selección de fútbol, me alegraría mucho contar otro Grand Slam de Rafa Nadal, otro anillo de Gasol, el Tour de Contador… Hay tantos sueños en el aire… ¡Incluidos los míos!

- Siempre dices que la radio es -sobre todo- compañía, ¿cómo imaginas a tus oyentes al otro lado del transistor?

Cada casa o cada lugar de trabajo es diferente, pero nosotros queremos llegar a todos y quedarnos ahí con ellos, sin hacer mucho ruido, solo siendo su compañía. Imagino sus caras de sorpresa, su sonrisa, su decepción, su emoción... Quiero que nos sientan a su lado y, sobre todo, que la compañía les resulte útil, más que necesaria. Lo que nos conectará a todos será, precisamente, el transistor.