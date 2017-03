Sergio Llull: "Es un halago que me comparen con Sergio Ramos"

Durante la entrevista en El Transistor comenta lo que se le pasó por su cabeza en su canasta decisiva ante el Barça. Subraya que "no tuve tiempo de pensar mucho y por fortuna puede ayudar al equipo a lograr su objetivo". Además, cuenta cómo es su día a día de entrenamientos para conseguir lograr luego en la pista meter esas canastas tan importantes.

Sobre una posible marcha a la NBA, Llull insiste en que "es una Liga muy tentadora en todos los niveles, pero en el Real Madrid soy feliz y es el lugar en el que quiero seguir ganando títulos, sobre todo por el cariño que me han demostrado". Reconoce que "en el futuro nunca se sabe, pero he renovado por seis años y no me voy a ir el próximo verano".