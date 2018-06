Pepe Reina: "El grupo confía en De Gea, está aquí porque siempre ha tenido una gran fortaleza mental"

SU LESIÓN: Asegura que "tengo unos dolores en el cuello y estoy intentando recuperarme bien". Por eso, "le estamos todos poniendo el máximo cariño porque pronto quiero estar ayudando al grupo en lo que necesite".

CUATRO MUNDIALES: Pepe Reina dice que "estoy muy orgulloso de poder estar jugando un cuarto Mundial que espero que acabe de la manera que todos queremos que finalice".

¿CÓMO ESTÁ EL GRUPO DE LA SELECCIÓN?: Reina cuenta que "estamos los siete u ocho que llevamos más tiempo y luego hay una nueva generación muy interesante que tienen muchísimas ganas de comerse el mundo".

LA MARCHA DE LOPETEGUI: el guardameta recuerda que "Julen ha preparado durante dos años perfectamente al grupo" y "ahora Hierro, de forma inteligente, está dando continuidad al trabajo, dando su toque personal". Sobre el despido de Julen dice que "no es lo habitual pero es nuestra obligación dar el máximo esté quien esté".

FERNANDO HIERRO: el portero del Nápoles destaca la figura de Fernando Hierro "una persona que ha estado en vestuarios grandes y que aunque la lista, la hizo Julen, sabe muy bien qué tiene que hacer".

DAVID DE GEA: Reina comenta que "David de Gea está en el camino de reconducir los fallos del primer partido". Le recomiendo "pasar página" y recuerda "toda la confianza que el grupo tiene en David de Gea".

¿ES IMPORTANTE PASAR PRIMERO DE GRUPO?: Para el portero "quedar primero de grupo no sé si es lo más importante o no, pero lo que sí tenemos que hacer es pasar la fase de grupos y clasificarnos para octavos de final".

CONCENTRACIÓN EN KRASNODAR: Pepe Reina comenta que "es cierto que en la concentración se echa mucho de menos a las familias" aunque reconoce que "ahora en unos días van a venir a verme y seguro que va a ser una motivación más".

SU CARRERA DEPORTIVA: el portero español dice que "estoy muy contento por la carrera que he tenido que me ha llevado a pasar por grandes clubes como Barcelona, Villarreral, Liverpool, Bayern de Múnich y Nápoles". De todos modos, reconoce que "se me ha quedado la espinita del Atlético de Madrid".

POR QUÉ EL MILAN: Reina considera que "el Milan es un reto apasionante, ya que decir que has jugado en ese equipo es algo histórico". Por eso "mi pasión es poder devolver a este equipo al lugar que se merece".