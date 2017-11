Paco Jémez: "Esta semana contestaré las propuestas que me han llegado"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

El ex técnico de Cruz Azul, Paco Jémez, pasa por los micrófonos de El Transistor tras su vuelta a España. Nos cuenta que "el año que he pasado en México ha sido espectacular, una experiencia muy buena". De su vuelta a los terrenos de juego en España cuenta que "esta semana contestaré las propuestas que me han llegado, pero tengo que meditarlo con mi familia".