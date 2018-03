Óscar Husillos: "Cuando vi la foto supe que no había nada que hacer, descalificación clara"

Óscar Husillos nos cuenta que sigue en permanente contacto con sus amigos de Astudillo, en Palencia, de los que asegura que "me han seguido en todo y rápidamente recibí sus mensajes de apoyo".

El atleta español asegura "no cené" después de la mala noticia. En ese momento "me quedé congelado" y "sabía que podía ser posible y quería marcharme para hacer una reclamación y solucionar el problema". Después de ver la foto explica que "se veía que pisé y no quiero ser más que nadie porque hubo otras descalificaciones iguales".

Por su parte, Saúl Ordóñez explica que "siempre intento ser el mismo y echare huevos a la vida, hay que ser valiente". Nos cuenta que Chema Alonso fue quién le dijo que "vas a llegar a algo".

Saúl Ordóñez también tuvo polémica en su final de los 800 metros porque por momentos fue plata debido a una descalificación similar a la de Husillos. Aunque el atleta español deja claro que "me sabía a oro cualquiera de las tres, sabía que había hecho todo bien".

Además hablamos con Ana Peleteiro, medalla de bronce en triple salto en los Mundiales de pista cubierta de Birmingham. Ana explica que "le afectó cuando fue campeona del mundo junior" pero deja claro que "ya me he reencontrado finalmente". La atleta española cuenta que "empecé a saltar por equivocación porque quería hacer gimnasia y en mi pueblo no había".

Los tres coinciden en que "tiene que haber tolerancia cero con el dopaje". Ordóñez es tajante y asegura que "alguien que se dope es prque lo busca porque a mí nadie me ha venido ofreciendo nada".