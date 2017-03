Maverick Viñales: "Una victoria con Yamaha me sabe a gloria"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

Maverick Viñales nos atiende en El Transistor aún sin quitarse el mono con el que ha vencido en la primera carrera del Mundial de MotoGP. El piloto español asegura que "una victoria con Yamaha me sabe a gloria. Después de una carrera en la que ha tenido que trabajar duro explica que "me he sentido cómodo y por ello podía arriesgar más". Sobre la incertidumbre que se ha generado por la lluvia cuenta que "los nervios estaban al máximo porque no entendíamos nada".