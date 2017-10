María José Claramunt: "Nunca he pedido nada a los jugadores ni me he aprovechado de ellos en ningún momento"

¿CÓMO LLEGÓ CLARAMUNT A LA RFEF?: Claramunt cuenta en El Transistor que sus inicios en la RFEF se produjeron "después de mi etapa en el Valencia. Allí les gustó un evento que hicimos y me incorporé como autónoma, ya que hasta el 2015 no me dediqué de forma única a la Federación".

RELACIÓN CON LOS JUGADORES: María José Claramunt explica que "al principio la relación con los jugadores era complicada porque después de ganar el Mundial hubo un problema por los contratos publicitarios o de explotación de su imagen, ya que ellos tenían sus patricinadores y la RFEF tenía otros". Además, aclara que "nunca he pedido nada a los jugadores ni me he aprovechado de ellos en ningún momento".

SU RELACIÓN CON JORGE PÉREZ: la exdirectora de Fúbtol de la RFEF defiende que su relación con "Jorge Pérez siempre ha sido muy buena". De hecho, deja claro que "nadie puede decir que hay dicho una palabra mala de Jorge Pérez".

EL DÍA DE LA DETENCIÓN DE VILLAR: Claramunt comenta que en el día de detención de Ángel María Villar "me enteré de lo que estaba sucediendo porque me llamó una compañera, después entré y me bajé con los compañeros de Marketing a la cafetería". De hecho, recuerda que ese día Villar se me acercó y me dijo: "¡Vaya putada! Tu despacho está también precintado". Asimismo, reconoce que "al final mi relación con Villar ya no era buena".

¿ERA CLARAMUNT UNA CONSEGUIDORA?: durante la entrevista con José Ramón de la Morena, Claramunt niega que "yo haya sido una conseguidora". De hecho, asegura que "antes de que yo llegase, Iberdrola ya había regalado unos relojes a los jugadores de 'La Roja'.

¿CÓMO FUE SU DESPIDO?: Claramunt dice que "antes de ser despedida, me llegó un mensaje que me indicaba que Villar estaba presente en la RFEF". Reconoce que "era algo que esperaba" y "más después de escuchar las palabras de Larrea en Liechestein ante los medios de comunicación". Del momento del despido, la exdirectora de fútbol recuerda que "estuve con Larrea minutos antes de que el jefe de personal me entregase la carta de despido y no me dijo nada'".

¿POR QUÉ HABLAN DE ACOSO LABORAL EN LA CARTA DEL DESPIDO?: María José Claramunt prefiere no responder a esta cuestión aunque sí que manifiesta su absoluta disconformidad con lo que se expone en este escrito.

SU RELACIÓN CON GORKA VILLAR: Asegura que "no he tenido una relación con él para nada" pero dice que "al final sí que tuve algo más de contacto con él porque se me dijo que le trasladase algunos informes". De todos modos, niega que le tratase como jefe.

GERARD PIQUÉ: Sobre el '3' azulgrana dice que "es un persona excepcional", que "además es muy querido por todos sus compañeros". Por otro lado, niega que sea una persona con "ideas políticas independentista".

REACCIONES TRAS SU MARCHA: Claramunt cuenta que "he recibido llamadas de todos los patrocionador y también de bastantes jugadores". Además deja claro que "tras mi marcha he hablado con Julen, con Pablo y tenemos una relación muy buena y trabajábamos codo con codo en la Federación".

¿QUIÉN LE PUSO EL NOMBRE DE 'LA JEFA'?: la exdirectora de fútbol cuenta que fue Iker Casillas el que me puso ese mote, algo que "no me ha gustado mucho".

NOMBRES PARA UNA SUCESIÓN EN LA FEDERACIÓN: para María José Claramunt "en España hay muy buenos nombres como el de Xavi, Puyol o Marchena, que serían muy buenos presidentes de la Federación".