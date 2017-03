Juan Pablo Escobar: "A mi padre nunca le interesó el fútbol porque no da tanto dinero como el narcotráfico"

Durante la entrevista, cuenta cómo fue el momento en el que descubrió la profesión real de su padre. "Tenía siete años y fue él el que me confesó que era un bandido. En ese momento, yo no era consciente de la dimensión de lo que me estaba diciendo". No obstante, dice que "todo lo que recuerdo con mi padre es con amor incondicional", aunque sí que reconoce que "me duelen los crímenes de mi padre, del primero hasta el último porque nadie se merece esa violencia".

Además, deja claro que su padre era hincha del Independiente de Medellín, negando así la versión de la serie de Narcos, en la que se decía que su padre era un gran aficionado al Nacional de Medellín. Además, descarta que en algún momento comprase a algún árbitro o a algún equipo, ya que "a él le interesaban negocios sucios como el narcotráfico, que daban muchísimo más dinero que el fútbol".

También, habla de su conversación con Netflix, a la que le ofreció "contarle la verdad con pruebas, pero ellos preferían contar la versión amañada que se puede ver en Narcos".