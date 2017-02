José Ramón de la Morena charla de la historia de nuestro fútbol con los expresidentes más carismáticos de la Liga

En primer lugar, el expresidente del Atlético de Madrid, Alfonso Cabeza ha criticado al fútbol actual por dos aspectos, por el dinero y por la actitud de los deportistas. "Donde hay dinero hay trampas y ahora en el fútbol se mueve más dinero que antes, por tanto ahora hay más trampas". También lamenta que "el fútbol está amariconado ahora, todos se besan, se hablan...".

El expresidente del Barcelona, Joan Gaspart, ha admitido que su forma de ser no era la más acertada para su puesto. "Un presidente no tiene que ser tan forofo como yo lo era y lo soy, eso no lo he perdido". Además, nos cuenta que "tengo mejores recuerdos de vicepresidente que de presidente del Barça".

Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid afirma que "ahora el fútbol es diferente, hay más táctico, y con el dinero hay más figuras. Ha cambiado, y hay que adaptarse". Sobre las actuaciones arbitrales es rotundo: "nadie puede quejarse, a veces te dan y a veces te quitan".

Manuel Ruiz de Lopera nos cuenta cómo fue la famosa fiesta de Benjamín en su casa a 48 horas de un partido. "Entramos en casa de Benjamín y había chicas haciendo ejercicio físico...sin ropa". "Muchos jugadores saltaron por la ventana con una agilidad, entre ellos Joaquín". También nos ha contado que "llevé la Copa del Rey a la boda de Joaquín, por eso tenía tantas ganas de casarse". En lo deportivo, nos cuenta que "no he vuelto al estadio desde que salí del Betis"

El expresidente del Compostela, José María Caneda, nos cuenta el motivo por el cual comenzó en el mundo del fútbol. Además explica cómo fue la discusión que tuvo con Jesús Gil. "Jesús Gil era un 'brutote' pero no era malo, era como yo", asegura.