Escándalo en el piragüismo español | Juan Manuel Sánchez: "Hasta ahora el presidente de la Federación no había cobrado"

Seguimos con el escándalo de los piragüistas, que tienen que pagar sus viajes para competir. Hablamos con Juan Manuel Sánchez, expiraguista y excompañero de Juan José Román, actual Presidente de la Federación Española de Piragüismo, que nos cuenta que en su época no tenían que pagar y está indignado con las explicaciones que dio Juan José Román en El Transistor .

"Nunca he pagado un duro por competir, ni un gasto, en mi época, que es la misma que la del presidente, no pagábamos". Nos cuenta que “Juan José Román era el que más peleaba por los derechos de los piragüistas”. Además, Rafa Fernández nos trae nuevos datos de la forma en la que la Federación gestiona sus actividades, y conocemos el sueldo del Presidente de la Federación de Piragüismo, en torno a los 60.000 euros, y Juan Manuel Sánchez nos desvela que hasta escaso tiempo, el presidente no cobraba.