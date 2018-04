David Villa: "Nunca pierdo la esperanza de volver a la Selección, pero es difícil"

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, defiende la decisión de Raúl de acudir a la inauguración de la sede del Barça en Nueva York. De hecho, considera que "si el Madrid inaugurara una tienda en Nueva York y yo tuviese el trabajo de Raúl, iría sin ningún problema".

Sobre una posible vuelta a La Roja, reconoce que "lo veo realmente difícil volver" y sobre su futuro, fuera del fútbol, dice que "no tiene muy claro si se dedicará a ser o no entrenador, entre otras cosas porque nunca me lo he planteado".

También, descarta la posibilidad de volver al Valencia al equipo de Ayestarán, ya que "mi contratación con el New York City fue algo más que un fichaje fue algo más que un fichaje porque fui el primer jugador de la historia de un club". Además, lamenta el momento actual que atraviesa el conjunto 'che', ya que "es un club al que le tengo mucho cariño y mucho aprecio".