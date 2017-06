Enrique Cerezo: "Saúl tiene contrato y además es un jugador que quiere jugar en el Atlético de Madrid"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, no cree que Saúl vaya a abandonar el Atlético de Madrid por dos razones, "tiene contrato y además es un jugador que quiere jugar en el Atlético".

Sobre otros temas, afirma que con el fichaje de Theo por el Real Madrid, "no estoy enfadado con Florentino". Además, "todavía no sé si ha fichado a Theo". Admite que desde que llegó a la presidencia "el fichaje que más me dolió no hacer para el Atlético de Madrid fue el de Riquelme", y sobre los jugadores que pueden llegar este año, lo ve complicado. "Es muy difícil que lleguen Diego Costa y Vitolo, no podemos fichar". Por último, sobre las dudas de la salida de Griezmann, “nunca pensé que se pudiese ir”.