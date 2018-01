Carlos Sainz: "Me considero un hombre afortunado, corro porque disfruto y me divierto"

Carlos Sainz se ha proclamado campeón de unas de las ediciones más duras del Rally Dakar. En el Transistor nos cuenta que "si no respetas al Dakar y no te preparas sufre y como no gusta sufrir, uno se prepara". Asegura que "el año pasado me dio mucha rabia la eliminación por cometer un fallo de ese nivel, iba primero y no iba arriesgando".

Respecto a los comentarios que siempre le llegan de la mala suerta explica que "siempre contesto lo mismo, soy un afortunado porque me divierto y disfruto corriendo". "Antes de ir este año al Dakar pedía respeto porque sabía que viaja para ganar", asegura. Sainz deja claro que "era fundamental ganar esta edición porque será la última que corra Peugeut, se cierra un círculo".

Sobre la carta abierta que le escribió su hijo asegura que "me hizo mucha ilusión, se me cayó alguna lágrima física y sobre todo muchas lágrimas emocionales". Y afirma que "con la carta se da cuenta que sufro yo más como padre cuando corre que él como hijo".

De una posible retirada cuenta que "no sé de que dependerá el dejar de correr, ahora mismo disfruto con lo que hago".

Y habla de la sanción de 10 minutos que finalmente le quitaron tras las palabras de un participante de Quads. Asegura que "me costó dormír porque fue una decisión muy injusta". Y deja claro que "sufrí un susto más gordo que el que se llevó él, no entiendo que buscaba el piloto holaandés".