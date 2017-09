Carlos Sainz: "Es más probable que llegue antes el tercer título de Alonso que el primero de Sainz"

¿SUBIRSE A RENAULT ANTES DE QUE ACABE EL AÑO?: Sobre esa posibilidad Sainz dice que "todavía nadie no me ha dicho nada" y considera que "lo más conveniente es que esta temporada me centre mucho en Toro Rosso y en hacer bien las cosas en este campeonato". Aunque sí que deja claro que "quiero volver pronto a Eastbourne".

SU NUEVO CONTRATO EN RENAULT: Carlos Sainz cuenta que la situación de su contrato, llevada a términos futbolísticos, es la de "un jugador cedido a otro equipo que la próxima temporada puede recuperarte". Además, dice que "si vuelvo, sería para el primer equipo". Por otro lado, subraya que "para mí este cambio es como una consagración".

¿SE SIENTE CARLOS SAINZ CAPACITADO PARA LUCHAR POR UN CAMPEONATO DEL MUNDO?: Sainz dice que "de tener un Mercedes o un Ferrari, podría estar peleando por el campeonato del mundo". Sin embargo, cree que "esa opción personal la veo más para el año 2020". De hecho, cree más probable que "llegué antes el tercer título de Alonso que el primero de Carlos Sainz".

FUTURO EN EL RALLY: Carlos Sainz sostiene que "algún día me gustaría competir en un Rally porque es una experiencia que siempre me ha gustado y que quiero probar". Aunque sí que advierte, entre risas, que "no me llevaría a mi padre como piloto"