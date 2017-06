Álvaro Arbeloa: "Ronaldo no se va a ir, es un ganador y está en el mejor equipo del mundo"

Álvaro Arbeloa se ha referido al futuro de Cristiano Ronaldo y está convencido de que no se va a ir. “En ningún sitio va a estar mejor que aquí”. El jugador ha decidido colgar las botas, y comenta que "el personaje más valiente que he conocido en el fútbol es Mourinho".

Hablamos con el exfutbolista del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que ha decidido colgar las botas, una decisión “meditada, las opciones que tenía no me gustaban y viendo las opciones que tenía, lo mejor era dejarlo. No quería jugar por dinero”. Reconoce que “no han salido las cosas como pensaba al salir del Madrid". Ahora "seguiré ligado al fútbol porque es lo que me gusta, aunque no sé si quiero ser entrenador".

Sobre su carrera comenta que, "el fútbol me habrá dejado heridas, pero lo que es seguro es que me ha dado muchas alegrías". En estos años, se ha encontrado con mucha gente, pero "el personaje más valiente que he conocido en el fútbol es Mourinho". "Tiene que estar contento con el año que ha hecho en el United".