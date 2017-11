Adrià Vilanova: "Echo mucho de menos a mi padre, por eso cada gol se lo dedico a él"

CRECER SIENDO HIJO DE VILANOVA: el hijo de Tito Vilanova cuenta que desde que entró en La Masía "la gente me miraba más por ser el hijo del segundo entrenador que por ser yo mismo". Una situación que con el tiempo ha demostrado que "al final si estoy aquí es por mi valía".

RELACIÓN PERSONAL CON TITO: Adrià recuerda que "a mi padre y a mi nos encantaba ver juntos siempre todos los partidos, siempre me comentaba las jugadas tácticas y estábamos muy unidos". Por eso, comenta que "le echo mucho de menos y siempre que salgo al campo miro al cielo y procuro dedicarle todos los goles".

¿CÓMO VIVIÓ EL MOMENTO DE LA ENFERMEDAD DE SU PADRE?: durante la entrevista con José Ramón de la Morena, Adrià lamenta "todo lo que me tocó vivir, fue una gran pérdida porque un hijo siempre está muy unido a su padre". Además, cuenta que "el momento de su muerte sentimos muchas muestras de cariño de cerca, pero fue duro caminar por casa y recordar todos los momentos que había vivido con él, pero al final se supera y te quedas sólo con los buenos momentos vividos".

SU SALIDA DEL BARCELONA: Vilanova Jr. cuenta que "mi salida del Barça se debió en gran medida a que mi entrenador, Gerard López, no confiaba en mí. A partir de entonces, empecé a buscar otras opciones fuera y la verdad que salió este proyecto de subir al Hércules, que me entusiasmó desde el principio. Reconoce que "en esos momentos duros de estar un año sin jugar son en los que especialmente te acuerdas de tu padre y de sus consejos". De todos modos, no descarta volver en un futuro a Can Barça.