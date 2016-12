Demandas de empleo que han llegado el 21 y 22 de enero a la bolsa de trabajo de Te doy

1.- María José (Jaén). Administrativo, limpieza, cuidado de personas, niños, cualquier tipo de trabajo.

2.- Laura (Valencia). Arquitecto Técnico, Técnico en prevención de riesgos laborales y medio ambiente

3.- Esther (Madrid y toda España) . Administrativo / Secretaria

4.- Mario (Barcelona) Edición de video y post-producción

5.- Cristina (Barcelona. Traductora del inglés o francés al castellano o al catalán. Administrativa. Redactora

6.- Lourdes (Barcelona). Secretaria

7.- Trinidad (Toledo). Restauración de muebles, decoradora con experiencia dependienta en tienda de muebles.

8.- Mª Pilar (Zaragoza). Administrativo, recepcionista, telefonista, comercial

9.- Dolores (Murcia) Aux de enfermería. Aux de farmacia. Técnico en rx

10.- Diego (Granada) Busco trabajo de chófer camión internacional, arquitecto técnico, albañil, en taller...

11.- Jesús (Manzanares- Ciudad Real) Soy fotógrafo y llevo tres años en paro , soy discapacitado . Tengo realizados 1 curso de Fotografía profesional , un curso de edición y montaje de video., entre otros.

12.- Mónica (Sevilla) Psicologa, he trabajado en residencias de ancianos, con adolescentes dandoles sesiones informativas

13.- Ana (Madrid) Busco trabajo como secretaria de dirección. Soy licenciada con un master y tengo 8 años de experiencia en multinacionales. Bilingüe inglés-español.

14.- Teresa (Oviedo- Asturias). Busco trabajo

15.- Rocío (Cartagena- Murcia). Maestra educacion infantil

16.- Rosana (Terrassa- Barcelona). Auxiliar Comercio Exterior- Estoy haciendo un curso y me gustaria hacer practicas- Trabajar como becaria.

17.- María del Carmen (Ferrol- A Coruña) Ilustradora y docente de secundaria y bachillerato ( humanidades)

18.- José Luis (Alcalá de Henares). Conductor todos los carnet seriedad y experiencia

19.- Paulinop (Rubí- Barcelona). Economista,profesor,ajedrez, clases

20.- María José (Alicante). Soy recepcionista, hablo alemán, francés y tengo un nivel medio-alto de inglés. Busco cualquier empleo relacionado con mis conocimientos. Administrativo, recepcionista o con trato al público.

21.- María José (Madrid). Educación infantil

22.- Marcelino (Madrid). Pintor (llevo un año en paro)

23.- Marta (León). Licenciada en Biología

24.- Jon (Melida- Navarra). Busco trabajo de maestro en el extranjero

25.- José (Madrid) ARTES GRAFICAS

26.- Silvia (Madrid). Busco Trabajo de Magisterio Educacion Especial

27.- Oscar (Valencia). He trabajado en valencia en talleres de mecánica rápida; Luego en el Pais Vasco he trabajado en el sector de la fundición como operario de produccción y trabajaría de lo que sea.Llevo dos años y medio en paro y no me molestaría irme a trabajar al extranjero si hiciera falta.

28.- Mariano (Seseña- Toledo). Chófer

29.- Maite (Pedro Muñoz- Ciudad Real). Me gustaría presentar un proyecto de investigación sobre accesibilidad cognitiva, para personas con dificultades de comprensión del entorno. Se trata de un proyecto que respaldó y subvencionó la ONCE y en el que se ha trabajado durante casi cinco años, para elaborar señales y pictogramas con criterios de diseño universal. Se ha señalizado el ayuntamiento y pretendemos difundirlo para que sean accesibles la mayoria de instituciones y lugares públicos.

30.- Ana (Madrid). Recepcionista Administrativo

31.- Carmen (Logroño). Con gran experiencia en venta ,atención al cliente ofrezco mis servicios en estas áreas.

32.- José Ignacio (Zaragoza). Busco trabajo para cualquier cosa urgente, soy informático de grado medio.

33.- Ignacio (Madrid). Hombre 53 años electricista industrial busca trabajo en la zona de madrid disponible para cualquier otro tipo de trabajo

34.- Juan Ángel (Aranjuez). Cocinero comunidades

35.- Inés (Talavera de la Reina- Toledo) Busco empleo de recepcionista/telefonista

36.- Fernando (Madrid). Busco trabajo

37.- María Isabel (Portugalete- Vizcaya). Profesora de secundaria. Dependienta librería

38.- Francisca (Albacete). Trabajar en limpieza, empleada de hogar, o servicio domestico en hosteleria

39.- Juan Carlos (Coslada- Madrid) Serigrafía

40.- Margarita (Alicante). Ingeniero técnico de obras públicas. 20 años de experiencia. Obra civil y edificación, asistencia técnica, dirección de obras, control de calidad, proyect management, estudios, compras, pliegos, preparación de ofertas, pie de obra, también estoy interesada en docencia, tengo la preparación pedagógica. Master en formación del profesorado de secundaria

41.- Inés (Talavera de la Reina- Toledo). Busco empleo en limpieza en cualquier sector, tengo gran experiencia.

42.- Manuel (Motril- Granada) Puesto de Ingeniero tecnico

43.- José Manuel (Villarrubia de los ojos- Ciudad Real). Trabajo en supermecados

44.- Fernando (Madrid). Economista con 16 Años de experiencia en Gestion de Pymes.

45.- Juan (Granolllers- Barcelona). FPII quimica industrial

46.- José Manuel (Palma) Arquitecto, project manager, técnico superior en prevención de riesgos laborales, profesor secundaria y FP

47.- Francisco José (Martos- Jaén). Psicología

48.- José (Jerez de la Frontera- Cádiz). Buenas tardes, me llamo Pepe y llevo mas de tres años parado, me adacto a cualquir trabajo.

49.- Miguel (Espeña). Demanda de trabajo en logística o almacén

50.- Pablo (Granada). Biología, Medio Ambiente, Nutrición , Ornitología

51.- Oscar (Guadalajara). Busco trabajo de conductor de trailer

52.- Iván (Móstoles- Madrid). Geógrafo, especialista en GIS, Medio Ambiente, negociación y comercial.

53.- Mar (Fuenlabrada- Madrid). Atención al cliente, recepcionista.

54.- Ana (Valladolid). Recepcionista-administrativa-teleoperadora

55.- Tamara (Vitoria). Administrativa/Secretaria con 4 años de experiencia

56.- Mercedes (Valencia). Planchadora

57.- María Jesús (Granada). Finalizo mi trabajo el día 27 de enero, a mi me ha tocado la crisis bancaria,empresa outsorcing, y mi departamento se lo lleva la entidad. Esudie Diplomatura en Turismo también.

58.- María del Pilar (Madrid). BUSCO TRABAJO , EN CAMARERA BARRA, DEPENDIENTA , AL CUIDADO DE PERSONAS, CAJERA, CUALQUIER TIPO DE TRABAJO QUE PUEDA REALIZAR

59.- Pilar (Zaragoza). Contable-Administracion

60.- Manuel (Málaga). Economista y Programador Informático

61.- Marta (Madrid). Administración,actividades formativas

62.- Rosa (Colmenar de Oreja- Madrid). Auxiliar administrativo

63.- Iván (Fuenlabrada- Madrid). Programdor de automatismos

64.- Nieves (Zaragoza). Administativa o Comercial

65.- Pedro José (Aravaca- Madrid). Demando puesto de trabajo, bien en el área hostelería, como de conserje, vigilante, etc. Gracias.

66.- Paula (Madrid). Demanda de trabajo

67.- Joaquín (Las Palmas). Comercial

68.- Miguel Ángel (Madrid). Conserje/ camarero/ limpieza

69.- Marta (Aguadulce- Almería). Enfermera

70.- Rosa María (Ribera de Molina- Murcia). Diplomada en Ciencias Empresariales

71.- María Ángeles (Madrid). Búsqueda de Empleo, Auxiliar Administrativo; Discapacidad 47% reconocida.

72.- Dolores (Granollers- Barcelona). Operaria

73.- José Castro (Granollers- Barcelona). Lampista Fontanero

74.- Marta (Carcaixent- Valencia). Técnico de laboratorio en análisis y control

75.- Alejo (Los Palacios- Sevilla). CONDUCTOR DE LO QUE SEA

76.- Manuel (Hellín - Albacete) INFORMÁTICA DE GESTION RAMA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL FPII

78.- Anunciación (Hellín- Albacete). AUXILIAR ADMINISTRATIVO FPI

79.- Luis (La Carolina- Jaén). Administración, Contabilidad

80.- Sergio (Jerez de la frontera- Cádiz). Electricidad / Regulacion y Control

81.- Ignacio (Valladolid). Busco trabajo

82.- Ramona (Barcelona). Dependienta

83.- Juan (Madrid). Busco trabajo en hostelería

84.- María (Valencia). Farmacéutica

85.- María (Logroño). Auxliar adminstrativa

86.- Juan (Móstoles). ADMINISTRATIVO DE DOCUMENTACION / NOCHE

87.- Sandra (Valencia). Administrativo Contable

88.- María Isabel (Tres Cantos- Madrid). TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. SECRETARIA

89.- María del Carmen (Aranjuez- Madrid). Secretaria, recepcionista, teleoperadora

90.- Luisa (Parets del Vallés -Barcelona). Dependienta

91.- Landry (Madrid). Estoy dispuesto a trabajar en lo que me oferten en la Comunidad de Madrid

92.- Pilar (Ciudad Real). Licenciada en Comunicación audiovisual y Publicidad y R.R.P.P.

93.- Silvia (Sevilla). Mi formación son tres años de periodismo, hablo inglés y alemán y domino el paquete office

94.- María del Carmen (A Coruña). Diseñador de moda

95.- Miguel (Zaragoza). Licenciado en Derecho, amplia experiencia en derecho laboral. Nivel avanzado de ruso. 45 años. Experiencia comercial

96.- Francisco Antonio (El Puerto de Santa María- Cádiz). Mi vida profesional la mayor parte he estado en la hosteleria de camarero, jefe de sector, maitre. El año pasado después que me despidieron del trabajo abrí una tienda de cartuchos de impresora y en diciembre cerré y menos mal que he cerrado, desde enero busco trabajo sin cesar y no hay nada, me da igual a donde sea pero trabajar, ya no sólo por lo economico sino mentalmente es necesario, un saludo y gracías por esta iniciativa.

97.- Ricardo (Huesca). Contable con mucha experiencia en distintos gremios

98.- Javier (Oviedo). Soy historiador del arte, músico, y técnico en imagen.Busco trabajo como cámara, editor, o locutor.Tengo experiencia en unidades móviles de retransmisión, así como de realización de noticias y programas varios de TV.Certificado de minusvalía.

99.- Antonio (Getafe- Madrid). Busco empleo como vendedor de coches y como conductor de camión

100. María del Carmen (Granada). Auxiliar de limpieza, atencion al cliente,

101.- Josefa (Sevilla). Empelada de hogar

102.- Aaron (Barcelona). Auxiliar administrativo

103.- María del Carmen (Granada). Auxiliar de limpieza, atencion al cliente

103.- Isabel (Madrid). Profesor de Historia del arte, cursos de mayores, guia turística de grupos culturales, visitas a exposiciones temporales, colecciones permanentes, Conocer Madrid. Mas de 15 años de experiencia

104.- Gurutze (Logroño). Gerocultura cuidado personas mayores amplia experiencia, acompañamiento en hospitales , cidado de niños..tengo informes

105.- Virginia (Madrid). Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Estoy buscando mi primer trabajo en cualquier campo de mi carrera: marketing, Recursos Humanos, Auditoría, Contabilidad o Consultoría.

106.- Juan Carlos (Zaragoza). Veterinario/Cursos en Bienestar AnimalComercial

107.- Francisca (Córdoba). Se ofrece señora para dependienta ,cuidados de niños ó ancianos

108.- Jesúys (Madrid). Logística

109.- Piedad (Madrid). AUX. ADMTVO/RECEPCIONISTA

110.- Sara Saiz. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

111.- Rubén (Alcalá de Henares- Madrid). Tripulante de cabina de pasajeros

112.- Marta (Madrid). Técnico superior en educación infantil

113.- Javier (Madrid. Auditor

114.- Cristina (Titulcia- Madrid). Periodismo

115.- Mari Paz (Ciudad Real). Ingeniero industrial

116.- Rufino (Madrid). Licenciado en Matemáticas

117.- Cristina (Barcelona). Trade marketing

118.- Magda (Vigo). Auxiliar Administrativa

119.- Segundo (Madrid). Conductor particular o empresas. Disponibilidad inmediata.

120.- Julio (Madrid). Para servicios agrícolas, construcción, conserjería. Con experiencia. Disponibilidad inmediata.

121.- Marta (Salamanca). Administrativo, auxiliar administrativo, maestra, monitora

122.- Mercedes (Huelva). Busco persona joven diseñador/a gráfico, de paginas web. Importante conocimientos de inglés

123.- Santiago (Ponteareas). Psicólogo

124.- Rosa (Zaragoza). Busco empleo como auxiliar de farmacia.También soy Diploamada en Empresariales

125.- Dolores (Jerez de la Frontera- Cádiz). Comercial,teleoperadora,dependienta

126.- Xavier (Vilanova i la geltru). Técnico de Sonido de Radio

127.- Esther (Zaragoza). Geólogo

128.- Borja (Huelva). Ingeniero Técnico Forestal

129.- Ángel (Cangas- Pontevedra). Adminsitrador sistemas informaticos

130.- Guillermina (Gijón). FINES DE SEMANA CUIDADO NIÑOS O ANCIANOS

131.- José Carlos (Sevillla). CONSTRUCCION, DISEÑO, PROFESOR DIBUJO TÉCNICO

132.- Marçia Pilar (Madrid). Mujer, 47 años, con experiencia como aux. administrativo, recepcionista, teleoperadora

133.- Enrique (Burgos). Encargado de obra

134.- Diana (Murcia). Administrativo. Magisterio.

135.- Dolores (Teba- Málaga). Química

136.- Dolores (Granada). Profesor de apoyo y refuerzo en matemáticas, química y física

137.- Natalia (Getafe- Madrid). AUX ADMINISTRATIVO

138.- David (Madrid). Comercial

139.- Enriqueta (Sevilla). COMERCIAL TURÍSTICO Y MAESTRA

140.- Francisco (Granada). COCINERO/PIZZERO /AYUDANTE DE COCINA

141.- Elena (Madrid). CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

142.- Luis Miguel (Torremolinos). Técnico Superior en Dietética y Nutrición, Entrenador de Fútbol Sala, Orientador Laboral, Formador Ocupacional,etc.

143.- Gloria (Madrid). Tengo una dilatada experiencia en la administración pública y unas tremendas ganas y necesidad de trabajar. Mis cualidades? Gran capacidad de trabajo, iniciativa, resolución, buena presencia y facilidad para relacionarme. Mi formación: COU y estudios universitarios de Derecho; total manejo de herramientas informáticas; experiencia en documentación y archivo; organización de agendas, viajes y reuniones; muy alto nivel de francés hablado y escrito y nivel básico de ingles (estoy estudiando el idioma actualmente). Busco cualquier trabajo en Madrid, jornada completa o a tiempo parcial. No defraudaré a quien me contrate, os doy mi palabra.

144.- Antonio Miguel (Rivas- Madrid). Técnico de inyección de plásticos

145.- Josefina (Sevilla). Técnico Superior Documentación Sanitaria

146.- Sara (Madrid). Soy fotógrafa freelance (actualmente cursando un máster de fotografía de publicidad y moda) y licenciada en comunicación audiovisual. Busco trabajo con todo lo relacionado con el mundo audiovisual, más concretamente con la fotografía y la moda.

147.- Antonio (Coslada- Madrid). Comercial Administrativo Marketing

148.- Mari Cruz (Valencia). Técnico formulación, seguimiento y justificación de proyectos. Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro. Búsqueda de financiadores