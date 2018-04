José Ramón de la Morena: "Ahora empieza lo mejor porque estoy con los mejores"

José Ramón de la Morena segura que va a hacer un programa de actualidad. "Esta noche quiero explicar a la gente porqué estoy aquí y dar las gracias a la gente que me ha recibido. En ningún caso lo pude imaginar ni soñar. Cualquier cosa que pase será culpa mía, nunca podré decir que ha sido ni por los postes ni porque no me han hecho promoción. Y además tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor porque estoy con los mejores" afirma.