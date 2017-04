Inés Arrimadas: "El PSOE ha mostrado sus luchas personales pero no qué proyecto de país ofrece"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, asegura que "respeta las crisis internas de los partidos", en referencia a las primarias PSOE, pero lo que les importa es "el proyecto de país que ofrezcan", y cree que los socialistas, "aún no lo han dejado ver".

A propósito de la aprobación de los Presupuestos pactados con el PP, Arrimadas se muestra satisfecha con "la bajada del IVA a los espectáculos en directo", aunque, matiza que "si nosotros gobernásemos el cine se hubiese incluido en esa rebaja".

Sobre la posibilidad de organizar una moción de censura contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, la diputada de la formación naranja explica que "están estudiando esa opción con el PSOE", y critica la actuación del PP, ya que asegura que "esto no sería necesario si ellos propusieran a otro candidato".

Por último, en un ámbito más personal, Inés nos habla de su infancia, su familia y su marido, ex dirigente de la antigua CIU. Sobre él dice que "cuando Convergencia dio ese giro tan radical, miles de militantes como él abandonaron el barco", y comenta, que el que no compartan las mismas ideas políticas no supone ningún problema, ya que, como explica, "tengo muchos amigos y familiares de distintos partidos políticos y debatir con ellos es algo enriquecedor".