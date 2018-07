¿Cómo se vive la pasión por el fútbol en los distintos países del mundo?

POR FIN NO ES LUNES

El 'representante' español, Pablo Pombo, nos ha dejado titulares espectaculares. "El fútbol es un acto social. En España nos juntamos más para celebrar que estamos juntos que por la selección". Y además analiza el fútbol argentino, asegura que "en Argentina hay dos espectáculos, en la cancha y en las gradas".

En el bando inglés tenemos a Alex Kirkland. Tiene claro que Argentina lo vive de otra manera. Pero, ¿y ellos?. Afirma que "no mostramos la misma pasión, la misma intensidad. Pero no significa que no lo sintamos".

También hemos conectado con Alfredo Martínez para saber cómo ha vivido sus últimas días en Rusia. Ya está en Madrid pero no piensa perderse la final. ¿Cómo lo viven los finalistas? Alfredo cree que "para los jugadores croatas es el partido de sus vidas"