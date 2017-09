Elena Gijón: Los intentos de Toni Comín de explicarnos que lo suyo no son peinetas a la ley

EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

El consejero de sanidad de la Generalitat Toni Comín es politólogo. Que lo sepan. Según él, es un dato muy relevante para, desde una insufrible superioridad moral, explicarnos esta mañana en Más de uno a todos los demás, que lo suyo no son peinetas a la ley. Es casi, casi, un derecho divino que el resto de españoles, pobres, no entendemos. Su intolerancia intelectual es insultante. Si no fuera porque indignan... aburren.