EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

El intento catalán de secesión contamina todo lo que toca. Estalla la crisis en Podemos con la dimisión de Dante Fachin en Cataluña quejoso de cómo Iglesias le recrimina su gusto por la república independiente. El gobierno belga anda a la gresca porque mientras el ministro de interior se convierte en el valedor de Puigdemont su colega de exteriores viene a decirle que no se meta donde no le llaman. Y la Unión Europea, en el alambre viendo como el ex president tensiona las relaciones entre dos socios.