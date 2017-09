Minuto tecnológico: El fin del Mundo, is coming

En unos años no habrá taxistas, ni cajeras de supermercado, ni obreros en las fábricas. Y pronto desaparecerán hasta los abogados. El petróleo, y por ende el diésel y la gasolina, como fuerza de energía tienen sus años contados y no será por el fin de las reservas. Las ciudades cambiarán porque el tráfico de vehículos también lo hará. Y no sólo el transporte. No habrá tiendas de fotografía y pronto tampoco veremos las cajas registradoras en los comercios. De los pocos que queden, porque ya no haremos nosotros la compra. La hará nuestra nevera inteligente sin que nosotros intervengamos.

Las tiendas online sabrán de nuestros gustos en ropa, libros o cine más que nosotros mismos. Incluso cuando vayamos físicamente a centros comerciales seremos espiados por drones y videocámaras que registrarán nuestras compras y gustos. Pronto tendremos más miedo a los ciberladrones de lo que nunca tuvimos a la inseguridad en las calles.

Nuestra vida será distinta. Habrá robots que trabajen por nosotros, por lo que tendremos más tiempo libre, podremos estudiar más tiempo. Aunque no hará falta ya estudiar idiomas, porque tendremos traductores automáticas cada día más perfectos.

Y aunque tengamos 80 años nuestro aspecto y vitalidad será de un cuerpo de 40 años. Porque se frenará el envejecimiento y la mayoría de las enfermedades tendrán cura. Incluso podremos convivir con la idea de la inmortalidad trasladando nuestras vivencias, conocimientos y sentimientos, fuera de nuestro cerebro y más allá de nuestra vida.

Todos estos cambios traerán también nuevos problemas, que ahora desconocemos. Pero de momento me quedo con estas maravillas y muchas más que las pueden leer en un delicioso libro que se llama "El fin del Mundo, tal y como lo conocemos" de nuestra compañera de La Brújula, Marta García Aller.

Como dirían en Juego de Tronos, el futuro is coming. Y nadie lo va a parar.