Minuto tecnológico: El 'efecto burbuja' de la vida digital

Canta Katy Perry si no estamos locos, si no vivimos nuestras vidas a través de unas lentes, tan cómodos que al final vivimos en una burbuja, tan cómodos que no podemos o no queremos ver el problema, y se pregunta; ¿no estamos solos en esa burbuja? Eso es lo que algunos expertos aseguran que nos está provocando la inteligencia artificial a través de los algoritmos. Lo llaman 'el efecto o filtro burbuja', que al final nos muestra lo que han medido a través de nuestros 'clicks'.

Cuando en 'Spotify' o 'Netflix' nos recomiendan canciones o series en función de nuestros gustos, en el fondo nos están reafirmando más en esos mismos gustos y criterios. Muchas veces son una gran ayuda a la hora de decidir, pero cada vez somos más los que pensamos que hay que salir de esa zona cómoda y conocer otras opiniones, leer otras ideas, descubrir nuevas canciones. Lo mejor es que Internet nos permite saltar esa valla que cantaba Katy Perry, pero para eso tenemos que "pinchar" nuestra burbuja, y, aunque suena a cartesiano, creo que no hay nada mejor para ese viaje que la duda y la curiosidad.