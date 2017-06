Minuto tecnológico: Dambisa Moyo avisa que hacen falta nuevas políticas para los problemas que llegan

Con Francisco Sierra

Las políticas actuales no pueden abordar los problemas que se nos avecinan a muy corto plazo en todo el planeta. Necesitamos respuestas globales y nuevas para problemas no conocidos hasta ahora en la magnitud en que se avecinan. Son palabras de Dambisa Moyo. Esta economista zambiana, una de las cien personas más influyentes del mundo según la revista Time, participó esta semana en el Management and Business Summit en Madrid, organizado por Atresmedia.