Monólogo de Alsina: "La culpa de que el violador del ascensor reincida no es de la doctrina Parot, sino del Código Penal"

OPINIÓN

Los tres dígitos. Cien muertos o más. El horror del incendio en Londres. Que, dos días después, permanece. No hay noticia de los vecinos que habitaban los pisos de la planta veinte para arriba. De la veinte a la veintisiete. Y los bomberos no han conseguido pasar aún de la planta quince en la labor que están realizando: doble labor, verificar que no hay personas atrapadas, o más víctimas, y asegurar el camino para poder seguir subiendo torre arriba.