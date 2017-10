Preguntas de Amón: "¿Ha inventado Puigdemont la independencia con marcha atrás?"

1.- ¿El día de la verdad fue al final el día de la mentira?

2.- ¿Ha inventado Puigdemont la independencia con marcha atrás?

3.- ¿Y no hay peor expresión de épica que los indepes no supieran si tenían que celebrar el discurso o prenderle fuego a Puigdemont?

4.- ¿No debería entonces aplicar Rajoy el 155 y no aplicarlo a la vez?

5.- ¿Qué os parece que Puigdemont incluyera en el fervor independentista 700.000 votantes que curiosamente no votaron? Me maravilla esta idea no ya del pucherazo, sino del pucherazo interpretativo.

6.- ¿Ha podido afectarle a Puigdi el sindrome de El Pana? Me refiero al difunto torero mexicano que proclamó el día de su despedida: ya que me voy, me quedo.

7.- ¿No ha llevado demasiado lejos Puigdemont el síndrome no de Estocolmo, sino de Edimburgo? Anoche sometió a su grey a una ducha escocesa. Después del calor, el frío.