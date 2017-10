Las preguntas de Rubén Amón: ¿Y tú qué crees que va a pasar?

LAS PREGUNTAS DE RUBÉN AMÓN

1.- ¿Y tú qué crees que va a pasar?

2.- Quiere eso decir que me personé a la recepción. ¿Qué iba a decirle al rey en el trance del besamanos? ¿Le acompaño en el sentimiento o felicidades?

3.- ¿Os descubro el misterio? Le dije Señor. Nada más. No me dio tiempo a otra cosa, pero tampoco me arrepiento.

4.- ¿Sabías que había más exministros socialistas que ministros del PP? Y no ya de la época zapaterista, sino de la de González. Solchaga. Barrionuevo. Borrell. Hasta Rosa Conde. Me dieron ganas de pedir la cuenta en pesetas.

5.- ¿Me convierte en pelota y advenedizo haberme hecho el encontradizo con el presidente de esta casa, don José Creuheras? No abandoné las instalaciones de palacio hasta que logré abordarlo.

6.- ¿Sabías que Pedro Sánchez fue el único civil sin corbata y quien, puestos a desahogarse, fue el más petulante en atribuirse el mérito de una aplicación suave del artículo 155?

7.- ¿Y os cuento el rumor más inquietante? Había en la recepción suficientes jueces como para poder anunciar que los Jordis van a ir a la cárcel el lunes. Y entonces toda esta tregua será anecdótica.