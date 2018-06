Las preguntas de Rubén Amón: "Feijóo no se presenta y Pablo Casado sí. ¿Pero no tenía que ser exactamente al revés?"

1.- ¿Os pareció que la entrevista de Sánchez de anoche en el Ente fue a cara de Pedro? O sea, sin sobresaltos ni cuestiones inesperadas

2.- ¿Y no agradecéis, yo sí, que se haya ventilado un poco la Moncloa? Ha vuelto a correr el aire, no sé si me explico. Y la puesta en escena lo reivindcaba, con una puesta de sol digna de Lo que el viento se llevó.

3.- Esta sección no tiene patrocinador porque es demasiado arriesgada e iconoclasta para cualquier anunciante, pero ¿qué me decís de la popularidad de que goza en los ambientes políticos? Escuchad a Margarita Robles, en este espacio radiofónico.

4.- Feijóo no se presenta a la sucesión de Rajoy y Pablo Casado sí. ¿Pero no tenía que ser exactamente al revés?

5.- ¿Os convence la versión que ofreció Feijoo, o sea, la prioridad de gobernar a los gallegos, o existe alguna razón misteriosa que lo ha retirado de la carrera relacionada con su pasado?

6.- No iban a detenerlo y lo detuvieron. No iban a juzgarlo y lo juzgaron. No iban a condenarlo y lo condenaron. No iba a ir a la cárcel y a la cárcel ha ido. ¿Sabéis a quién me estoy refiriendo?

7.- Poneos en la piel de Monedero, o sea, su bajo su chaleco. ¿Ya estáis? ¿Acertáis a solidarizaros con la angustia de quien tiene el corazón dividido entre España e Irán? Me refiero al partido de mañana, aunque yo lo veo más cerca de los ayatolas.