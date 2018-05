Las preguntas de Amón: "¿No os parece que la inestabilidad de Italia es su verdadera estabilidad?"

1.- ¿Creéis que la proclamación de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid ha eclipsado la investidura de Putin como presidente de Rusia?

2.- ¿No hubiera sido bonito que el zar hubiera celebrado su investidura invadiendo aunque fuera solo un poco Polonia o los países bálticos?

3.- El presidente de Italia propone un Gobierno técnico hasta diciembre para salir de la crisis. ¿No os parece que la inestabilidad de Italia es su verdadera estabilidad?

4.- ¿Debería el Gobierno empezar a aplicar el 155 no de fogueo sino de verdad para activar la Administración catalana y estimular de paso un acuerdo de investidura verosímil?

5.- Conceden a Junqueras un vis a vis extraordinario por buena conducta. ¿Es verdad que ha solicitado reunirse con sor Lucía Caram?

6.- El Chongquinq chino le cierra las puertas a Iniesta. ¿Podrá sobreponerse el jugador del Barça a semejante varapalo?

7.- Hoy empieza la Feria de San Isidro. ¿No pensáis que habría que prohibirla? Sintonizo con Ramón Pérez de Ayala. Si fuera presidente del Gobierno, prohibiría las corridas de toros. Pero como no soy presidente, no me pierdo ninguna. Y son 34.