Las preguntas de Amón: "¿No es maravilloso que el Govern recurra el 155 al TC, cuando no reconocen ni la Constitución ni el TC?"

1.- ¿Es posible que el Gobierno proclame unas elecciones en Cataluña y que Puigdemont proclame otras? Se agradecería que coincidieran el mismo día.

2.- Puigdemont quiere para sí mismo la imagen de la Guardia Civil arrestándolo. ¿Y por qué en lugar de declarar la independencia no atraca un banco? Es menos heroico, lo entiendo, pero así perjudica a menos gente.

3.- ¿Son las elecciones una solución o solo un cataplasma, una tregua, un parche para ir tirando?

4.- ¿No es maravilloso que el Govern recurra al Constitucional el 155 de la Constitucióm cuando no reconoce ni al Constitucional, ni a la Constitución ni al artículo 155?

5.- ¿Que frente va a romperse antes, el constitucionalista, que ya empieza a hacer aguas por las divergencias del PP y el PSOE, o el separatista, donde la CUP comienza a descabalgarse?

5.- ¿Sabías que la Fiscalía ha probado que Luis Bárcenas era Luis el cabrón? Es una realidad judicial, no patronímica. Quiero decir que si lo encontráis por la calle o en Andorra no le llaméis Luis el Cabrón, ni cabronazo, no cosas así.

6.- Es una de las conclusiones de la trama de la Gürtel. Otras es que se ha probado abrumadoramente la existencia de la Caja B del PP.¿Pero quién decía que...