Las preguntas de Amón: "¿Son compatibles la jornada de reflexión y las CUP?"

A dos días de las elecciones en Cataluña, Rubén Amón analiza en sus preguntas todo sobre los comicios y los indecisos que aún no saben qué votar.

1.- ¿Puede decirse que el millón de indecisos no sabe a qué partido votar pero sí sabe a qué bloque hacerlo?

2.- ¿Votar al PP se ha convertido en un entrañable acto de caridad?

3.- Estuve ayer de incógnito en Vic. Que es un pueblo escondido entre miles de esteladas. La patria de la Rovira, del Francesc Homs, de Mundó. ¿Hice bien en no identificarme? Ya sabéis que he sido más torero de arte que de valor.

4.- ¿Son compatibles la jornada de reflexión y las CUP?

5.- "Me encantaría que ganara Inés Arrimadas, pero no pienso votarla". Me lo confió una alta magistratura de la sociedad catalana. ¿Es ése un riesgo al que se asoma Ciudadanos?

6.- ¿No es completamente ridículo que se prohíban las encuestas en los tiempos de la comunicación sin fronteras y que tengamos que divulgarlas con alegorías orto-frutícolas?

7.- ¿Cuál va a ser el impacto de las elecciones catalanas en la política nacional? Suben los socialistas, crece Ciudadanos, disminuye el PP, se precipita Podemos. El 22D la lotería puede caer muy repartida.