Las preguntas de Amón: "Si Santi Vila dimite porque es contrario a la independencia, ¿va a declararse hoy?"

1.- Queridos maestros no diría del ajedrez, pero sí del rompecabezas. Si Santi Vila ha dimitido porque es contrario a la independencia, ¿hemos de deducir que la independencia va a declararse hoy? Mirad, ya hasta dan ganas. (Se ha visto flotar el cuerpo de Vila en aguas del Ebro)

2.- Envuelto en su misterio, ¿Puede decirse que lo que dijo Puigdemont es que no dijo nada? Lo suyo es anunciar lo que se va a hacer, no anunciar lo que no se va a hacer.

3.- ¿En ese caso para qué compareció Puigdemont institucionalmente, para calmar a las redes sociales, desmentir a La Vanguardia, contener la rebelión de sus diputados o demostrar que es una marioneta de Junqueras?

4.- ¿En qué consistió la negociación de Urkullu y, sobre todo, a cuánto asciende la factura?

5.- ¿Y no os parecen muy humanos el lenguaje jerogífico y la prudencia de Puigdemont? La independencia se declara a un pueblo, pero claro, a la cárcel va uno solo.

6.- ¿Creéis que Puigdemont aceptaría el cargo de presidente emérito? no tanto como el Rey Juan Carlos, sino como Benedicto XVI, y no, no le faltan aires de monseñor.

7.-¿No os pareció un poco melodramático el tono del discurso de Soraya Sáenz de Santamaría? A mí me recordó un poco a Scartelt O'Hara en 'Lo que el viento se llevó'.