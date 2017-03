Las preguntas de Amón: "¿Si el éxito de Wilders era el principio del fin de Europa, su derrota es el final del principio?"

1.- ¿Si el éxito de Wilders era el principio del fin de Europa, su derrota es por la misma razón es el final del principio?

2.- ¿Han perdido Trump, Le Pen y Putin también las elecciones holandesas? O sea, el populismo se ha topado con el primer contratiempo.

3.-¿Y no es desconcertante que el discurso de Iglesias ayer en el parlament reivindicara precisamente lo que reclama la extrema derecha? Más soberanía para los estados, menos espaciós de integración.

4.- ¿Puede decirse que Manuela Carmena, que es muy poco de Podemos, le ha cortado los hilos a la titiritera Celia Mayer?

5.- ¿Cuánto debe preocuparle a Esperanza Aguirre que su antigua mano derecha, Francisco Granados y olé, haya pedido que se la llame a declarar en el caso de la Púnica? No creo que sea para decir que destapó el escándalo, sino para atribuirle un papel nuclear en la trama.

6.- El nuevo director de TV3, Vicente Sanchís, titular del ministerio de la verdad, proclamó ayer que la cadena nunca ha sido progubernamental. ¿No le dais la razón? En efecto, TV3 nunca ha sido partidaria de Rajoy ni de sus ministros.

7.- ¿Sabéis que me quedé dormido en el partido del Atleti y el Leverkusen? Y no porque fuera soporífero, sino por la placidez, por el sosiego de un encuentro tan confortable. Y porque Oblak parecía un portero automático. A mí el Leverkusen este me pareció el Pupas.