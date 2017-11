Las preguntas de Amón: "¿Está acabando el independentismo con el independentismo?

Rubén Amón analiza en Más de uno la situación catalana y se pregunta por la reacción de Puigdemont con los niños en Halloween "les responderá, truco y trato, o no perdonad, trato y truco. O las dos cosas, o lo contrario. Mejor os mando una carta", comenta.

1.- ¿Imagináis la reacción de Puigdemont cuando los niños le digan truco o trato? Pues les responderá, truco y trato, o no perdonad, trato y truco. O las dos cosas, o lo contrario. Mejor os mando una carta.

2.- ¿Y es posible realmente que se marche a Moscú? Imbuido del espíritu de Halloween, Puigdemont cambia el disfraz de Tarradellas por el de Pasionaria.

3.- ¿Y qué os pareció la rueda de prensa que ofreció en Bruselas? La ha definido muy bien Caraballo en un tuit. Puigdemont no huye, pero se ha ido. No se da por destituido, pero acepta las elecciones. Pide a la UE que actúe, pero no oye lo que la UE le dice.

4.- ¿Ha acabado el independentismo con el idependentismo?

5.- ¿Está acabando Pablo Iglesias con Podemos?

6.- ¿Ha acabado el poderoso Qarabag con las opciones del Atleti en Champions? Lo dije hace meses. Hay que volver al Calderón.

7.- Estamos en Halloween. ¿Queréis un consejo? En realidad es de Fellini. Cuidado, cuidadoooo, al disfraz que os ponéis. Porque cuando nos ponemos un disfraz es la única vez que nos lo quitamos. ¿Lo habéis comprendido? Vosotros no, pero la audiencia sí.