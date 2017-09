Las preguntas de Amón: "¿Es verdad que en las papeletas pone "sí" y "también"?"

1.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dije de Cataluña, ordena impedir el uso de los locales públicos para el referéndum. ¿Dirán también los soberanistas que ha sido una medida franquista de Mariano Rajoy y se organizará el correspondiente escrache?

2.- Los obispos, ya han llegado, así, con su motor diesel y sus ideas preconciliares, piden evitar "actuaciones irreversibles", ahí, arriesgando, e invitan a rezar por los responsables políticos. ¿Dais por zanjada la crisis gracias a esta providencial iniciativa? A mí lo único que se me ocurre rezar es el rosario de la aurora.

3.- ¿Es verdad que en las papeletas que ya circulan hay una primera casilla donde puede tacharse "sí" y otra donde puede tacharse "también"?

4.- El Kuridistán iraquí vota en un 92% la independencia. ¿Sentirá Puigdemont la tentación de proclamar un resultado parecido, valiéndose incluso de las mismas papeletas?

5.- Los Mossos no intervendrán en los colegios para no alterar el orden público, ¿pero es que no es el referéndum precisamente la razón que altera el orden público?

6.- ¿No creéis que falta un nuevo negociador de Madrid para dar cariño a los catalanes y hacer pedagogía? Os sugiero algunos nombres, el Rey Juan Carlos, Cristiano Ronaldo, Aznar, Bertín Osborne...

7.- ¿Por qué lo partidos del Atlético de Madrid duran 93 minutos? Con lo felices que hubiéramos sido jugando 90. Anoche el Chelsea nos marcó en el descuento. Y yo creo que urge volver al Calderón.