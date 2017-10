Las preguntas de Amón: "¿Es posible que todavía no esté claro si Puigdemont declaró o no la independencia?"

1.- ¿Es posible, señoras y señores, que a día de hoy todavía no esté claro si Puigdemont declaró o no declaró la independencia?

2.- ¿Sospechasteis que el choque de trenes iba a producirse a cámara lenta, lentísima, como si lo hubiera rodado José Luis Garci?

3.- Iglesias dijo ayer que ya estaba bien de hablar de Cataluña. Y que hacerlo era una manera de encubrir la corrupción del PP. No diré yo que no existan las cortinas de humo, ¿pero es una cortina de humo la unidad territorial de España y el futuro de la Unión Europea?

4.- Cuando el PSOE dice que hay que aplicar el 155 pero muy poco ¿se refiere a que casi mejor aplicar el 154? Aznar, para entendernos, es más partidario del 156...

5.- El ex presidente se declaró ayer contrario a la reforma constitucional argumentando que no se puede ofrecer a plazos lo que los indepes piden en un solo pago. ¿Y quién si no él hipotecó el chalé y les dio las llaves a los soberanisras?

6.- ¿Por qué se dice que no existe diálogo cuando hay entre Puigdemont y Rajoy una evidente relación epistolar? Dialogar no es solo hablar, también es escribirse, aunque es verdad que sobran los jeroglíficos.

7.- Hoy se cumple un año de la sentencia del Constitucional que levantaba la prohibición de los toros en Cataluña. En este contexto tan relajado, ¿creéis oportuna la idea organizar una corrida en Barcelona? No se me ocurre iniciativa más radical y transgresiva.